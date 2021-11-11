Житель Солигорска испортил госфлаг, возбуждено уголовное дело

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11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Солигорска испортил госфлаг и стал фигурантом уголовного дела, сообщили БЕЛТА в МВД.
"Утром 9 ноября в Солигорский РОВД поступила информация от работника городской школы: неизвестный привел в негодность государственный флаг Беларуси, установленный возле входа в учебное заведение. Изучив записи камер наружного наблюдения, сыщики вычислили причастного к преступлению. Накануне вечером 53-летний безработный житель райцентра, проходя мимо школы, распылил на полотно вещество черного цвета", - рассказали в МВД.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за надругательство над государственным символом Беларуси. Устанавливается причастность фигуранта к иным преступлениям протестного толка.-0-