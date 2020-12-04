4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Солигорска надругался над флагом - его привлекут к уголовной ответственности. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Утром 3 декабря администрация Дома торговли в Солигорске сообщила в милицию об исчезновении государственного флага с магазина. По записям с камер наблюдения сыщики вышли на подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель. Вместе со своей подругой он распивал спиртное в ближайшем кафе. Выйдя из увеселительного заведения, горожанин увидел на фасаде магазина флаг, снял его и бросил на тротуар. Затем потоптался по полотнищу, помахал им над головой и бросил обратно на землю", - рассказали в МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за надругательство над государственными символами. Подозреваемый водворен в ИВС.

Фигурант дважды судим за грабеж (похищал мобильные телефоны, золотую цепочку и деньги). -0-