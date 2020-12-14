14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Солигорска обвиняется в убийстве матери, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

"Сообщение о смерти 60-летней местной жительницы поступило в Солигорский РОВД в 7.30 от бригады скорой помощи. Медицинских работников вызвал 37-летний сын погибшей: на улице во дворе дома он обратился к прохожему и попросил позвонить в скорую. Прибывшим медикам и впоследствии правоохранителям мужчина пояснял, что обнаружил мать проснувшись утром. Причастность к ее смерти отрицал", - рассказали в УВД.

Оперативники уголовного розыска Солигорского РОВД отработали несколько версий произошедшего. Первоначальные показания сына не нашли подтверждения. Также установлена причастность 33-летней сожительницы подозреваемого. На момент прибытия скорой помощи и следственно-оперативной группы, ее на месте происшествия не было, однако у милиционеров есть основания полагать, что она может иметь отношение к смерти женщины.

Фигуранты ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Их действиям будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством. Проводится расследование.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст.147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения).-0-