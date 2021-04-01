1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Солигорска осужден к двум годам ограничения свободы за оскорбление милиционера. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

"11 сентября солигорчанин в социальной сети разместил оскорбительный комментарий в адрес участкового инспектора милиции Жодинского ГОВД. Действия гражданина были квалифицированы по ст.369 Уголовного кодекса, судом назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Смартфон как средство совершения преступления конфискован", - рассказали в УВД.

В пользу потерпевшего также взыскано Br500 за моральный вред - сотрудник милиции планирует потратить деньги на благотворительность.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-