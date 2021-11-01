1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Солигорска перепутал мошенника с родным братом и перевел ему деньги. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"26 октября за помощью в Солигорский РОВД обратился 24-летний горожанин: злоумышленник получил доступ к страничке в социальной сети его младшего брата и путем обмана завладел денежными средствами заявителя, - рассказали в УВД. - Кибермошенник настолько вжился в роль владельца взломанной страницы, что солигорчанин не усомнился в том, что с ним общается и просит одолжить денег "до завтра" его родной брат. В результате действий злоумышленника молодой человек лишился Br250. По просьбе мошенника он перевел на указанный счет сначала Br150, а затем еще Br100".

Когда потерпевший понял, что стал жертвой преступления, он обратился в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.209 (мошенничество) УК.

К сожалению, данный способ хищения денежных средств уже несколько лет не теряет своей актуальности - зачастую потерпевшие не могут вовремя заметить, что от лица собеседника действуют злоумышленники. "Для того, чтобы не стать жертвой такого рода преступлений, прежде чем одалживать либо под другим предлогом переводить средства собеседнику, необходимо убедиться, с кем происходит общение. Например, позвонить по телефону или увидеться лично. В крайнем случае попробовать связаться через другой мессенджер", - добавили в группе по противодействию киберпреступности Солигорского РОВД.-0-