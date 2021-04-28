Житель Солигорска получил 2 года ограничения свободы за оскорбление милиционера в интернете

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорчанин приговорен к 2 годам ограничения свободы за оскорбление милиционера в интернете. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

Уголовное дело по факту оскорбления в социальной сети "Вконтакте" командира взвода роты патрульно-постовой службы милиции Солигорского РОВД было возбуждено 18 ноября 2020 года. Администрация одного из сообществ разместила провоцирующую публикацию с фотоизображением сотрудника патрульно-постовой службы. 35-летний гражданин разместил к ней в публичном доступе комментарий оскорбительного характера.

Действия мужчины были квалифицированы по ст.369 (публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей) УК.

Через некоторое время комментарий был удален вместе с публикацией. Однако правоохранительные органы установили личность гражданина. Им оказался солигорчанин, который в настоящее время живет на иждивении матери-инвалида. Мужчина не работает уже несколько лет, с последнего места работы был уволен за прогулы, также злоупотребляет спиртным. Выяснилось, что милиционер и оскорбивший его горожанин знакомы никогда не были.

Обвиняемый предстал перед судом не в первый раз. Ранее два с небольшим года он провел в колонии за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения группой лиц. Кроме того, он неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в общественном месте, появление в нетрезвом состоянии и мелкое хулиганство.

В ходе рассмотрения дела судом обвиняемый признал свою вину, но настаивал, что не помнит совершенного деяния. По его словам, в конце сентября и первую декаду октября 2020 года он злоупотреблял спиртным каждый день, "что-то напутал, перепутал, написал не туда".

На днях был оглашен приговор - солигорчанин приговорен к двум годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Также он обязан возместить потерпевшему моральный вред в сумме Br2 тыс. Потерпевший сотрудник планирует направить средства на благотворительность. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.-0-