Житель Солигорска пытался продать чужой велосипед - возбуждено уголовное дело

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отношении жителя Солигорска возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.
"В Солигорский РОВД обратилась местная жительница - на улице неизвестный гражданин взял у ее 11-летнего сына велосипед прокатиться и на нем скрылся. Спустя несколько дней преступление было раскрыто, в отношении 24-летнего жителя Солигорска возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.209 (мошенничество) УК, он задержан", - рассказали в УВД.
Мужчина уже два года официально нигде не работает, привлекался к уголовной ответственности за кражу. В день совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Поймать злоумышленника в тот же вечер не удалось. Спустя несколько дней похитителя задержали сотрудники уголовного розыска при попытке продать велосипед через знакомого.
Похищенный велосипед изъят. После проведения необходимых следственных действий он будет возвращен законному владельцу.
При изучении обстоятельств произошедшего и личности подозреваемого была установлена его причастность к другому преступлению - хищению денежных средств из квартиры. В настоящее время решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела. Проводится проверка.-0-