Житель Солигорска взламывал аккаунты и похищал виртуальную валюту

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники по противодействию киберпреступности Солигорского РОВД изобличили 29-летнего жителя райцентра, который получал доступ к чужим учетным записям на игровых площадках и похищал валюту - как "игровую", так и реальную. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Установлено около 500 фактов взлома акаунтов. "Платежные средства переводились в криптовалюту и обналичивались через банковские карты знакомых. Последние получали за услугу вознаграждение. Для конспирации преступной деятельности мужчина, подбирая пароли, заходил в интернет через роутеры соседей", - рассказали в ведомстве.

Фото МВД

В компьютере фигуранта обнаружены различные программы для автоматического подбора паролей к учетным записям пользователей, авторизации и конспиративного получения сведений о чужих аккаунтах. В браузере зафиксированы многочисленные подключения на различных серверах с использованием конфиденциальных данных потерпевших.

В его отношении возбуждено уголовное дело за использование вредоносных компьютерных программ, специальных программных или аппаратных средств.-0-