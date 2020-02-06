Житель Солигорского района обвиняется в убийстве: он поджег свою знакомую

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Солигорского района обвиняется в убийстве - он поджег сидевшую на качелях знакомую. Управление СК по Минской области завершило расследование дела, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

В одной из деревень Солигорского района 27 августа 2019 года во дворе частного дома от ожогов скончалась 39-летняя местная жительница. Тогда следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, были опрошены жильцы, зафиксированы следы, а также обнаружена бутылка с остатками горючей жидкости. "Были получены сведения о криминальном характере произошедшего. Сотрудники милиции задержали подозреваемого - 37-летнего хозяина дома. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался", - рассказала Татьяна Белоног.

Мужчина во время расследования давал противоречивые показания, в том числе отрицал свою причастность к произошедшему. Допрошены свидетели, получены результаты экспертиз, проведенных ГКСЭ по изъятым вещественным доказательствам.

"Согласно материалам, накануне вечером в гостях у 37-летнего мужчины находились трое односельчан - двое мужчин и женщина. Во время распития спиртного во дворе между хозяином и гостьей произошла ссора, тот стал ее выгонять, - поделилась подробностями Татьяна Белоног. - По данным следствия, когда нетрезвая женщина сидела на качелях, сельчанин облил ее бензином из бутылки. Чтобы напугать, чиркнул зажигалкой. Попавшая на одежду искра привела к мгновенному воспламенению. В результате женщина скончалась на месте от ожогов".

Мужчина обвиняется в убийстве, совершенном общеопасным способом с особой жестокостью (ч. 2 ст. 139 УК). С начала предварительного расследования он находится под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-

Фото УСК по Минской области