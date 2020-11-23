Житель Солигорского района призывал к участию в акциях протеста - возбуждено уголовное дело

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отношении 38-летнего жителя Солигорского района возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) УК. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Житель района посредством сообщений в Telegram-каналах осуществлял призывы к участию в массовых шествиях и другим действиям, нарушающим общественный порядок, а также проводил обучение и иную подготовку лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок", - отметили в МВД.

Мужчина признает - ситуация вышла у него из-под контроля. Изначально он хотел создать новостной канал и получать доход от размещения рекламы.-0-