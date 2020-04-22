22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Старых Дорог после застолья лишился более $1 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

В гости к жителю Старых Дорог заглянула знакомая с приятелем. Во время застолья хозяин опрометчиво похвастался, что недавно продал дом, показав валюту. После того как гости ушли, мужчина не сразу сообразил, что деньги исчезли. А когда понял - сразу вызвал милицию. Излишняя гостеприимность стоила ему более $1 тыс.

Сотрудники Стародорожского РОВД быстро вышли на след вора. 22-летний местный житель, ранее неоднократно судимый, в том числе и за имущественные преступления, отпираться не стал. Он признался, что часть денег потратил на инструмент и другие вещи. Действиям задержанного будет дана правовая оценка.-0-