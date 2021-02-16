16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Столбцов приговорен к 1,5 года колонии за нападение на сотрудника ГАИ. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Ночью 1 ноября 2020 года в Столбцах наряд ГАИ задержал нетрезвого водителя и начал составлять протокол. В административный процесс вмешался родственник-пассажир, который также находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пытался отбить водителя у милиционеров. 37-летний житель напал на сотрудника ГАИ, опрокинул его на землю, порвал форменное обмундирование. Мужчину задержали, на днях ему вынесли приговор по уголовному делу за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел", - рассказали в МВД.

Суд признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде 1,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Осужденный ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Кроме того, он должен выплатить милиционеру компенсацию морального вреда в размере Br1,5 тыс. Деньги правоохранитель планирует направить на благотворительность.-0-