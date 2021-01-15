Житель Столбцовского района оказал неповиновение милиционеру и повредил его обмундирование

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Столбцовского района оказал неповиновение милиционеру и повредил его форменное обмундирование. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"13 января около 23.00 в оперативно-дежурную службу Партизанского РУВД Минска от минчанки поступило сообщение, что знакомый угрожает физической расправой. На место происшествия незамедлительно приехали сотрудники милиции. В ходе разбирательств установлено, что звонку в милицию предшествовала ссора между 33-летним уроженцем Столбцовского района и его подругой. Молодые люди распивали спиртные напитки и громко слушали музыку. Успокоить пару пытались соседи, но безрезультатно. Затем между молодыми людьми завязался конфликт, и девушка обратилась за помощью в милицию", - рассказали в ГУВД.

Когда стражи порядка попросили мужчину проследовать в районное управление внутренних дел для дальнейшего разбирательства, он оказал неповиновение и повредил участковому инспектору милиции форменное обмундирование.

Известно, что ранее фигурант неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Материал проверки по этому факту передан в Партизанский (Минска) РОСК, где действиям задержанного будет дана правовая оценка.-0-