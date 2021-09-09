Житель Столбцовского района по фиктивным документам оформлял рассрочки на гаджеты

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Центрального РУВД столицы задержали 29-летнего жителя Столбцовского района, который в салонах сотовой связи мошенническим путем завладел дорогостоящими мобильными телефонами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на минскую милицию.

В настоящее время известно о четырех фактах мошенничества, общая сумма причиненного ущерба составила свыше Br5 тыс.

В милиции рассказали, что мужчина приходил в салоны сотовой связи и представлялся руководителем столичной организации. В качестве доказательства он предъявлял выписки приказов о назначении его на должность, после чего оформлял мобильные телефоны в рассрочку по специальному предложению для юридических лиц. Когда оплата по рассрочке не поступила, администрация салонов связи связалась с указанными в документах представителями юридического лица. Выяснилось, что приказы о назначении на должность фиктивные.

Сотрудники уголовного розыска установили, что задержанный самостоятельно изготавливал выписки из приказов о своем назначении руководителем, используя реквизиты различных столичных организаций и вымышленные анкетные данные. Приобретенные в рассрочку телефоны реализовывал, а деньги тратил на личные нужды.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело в отношении мужчины по факту мошенничества.-0-