Житель Столбцовского района приговорен к 18 годам колонии за убийство матери

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя Столбцовского района, который сжег собственную мать, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

В суде установили, что вечером 24 мая 2021 года нетрезвый обвиняемый поссорился со своей 55-летней матерью. При этом он угрожал ее сжечь. После того как женщина упала на пол от удара в голову, обвиняемый облил одежду матери бензином и поджег ее.

Потерпевшая получила телесные повреждения в виде ожогов 60% площади тела и верхних дыхательных путей. От этого она скончалась на месте.

В суде обвиняемый вину не признал.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств судебная коллегия по уголовным делам Минского областного суда признала мужчину виновным в убийстве. Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-