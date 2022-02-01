Житель Столбцовского района угнал машину, чтобы быстрее добраться домой

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Столбцовского района угнал автомобиль, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

В Несвижский РОВД обратился главный инженер одного из сельскохозяйственных предприятий района. Мужчина сообщил: с закрытой территории хозяйства пропал автомобиль "ГАЗ-САЗ 35071" стоимостью почти Br15 тыс.

"Выбывшие сотрудники уголовного розыска установили, что преступлению способствовала вопиющая бесхозяйственность и бездействие должностных лиц организации. Так, сторож после полуночи отправился домой и оставил незапертыми въездные ворота и калитку. Водитель автомашины оставил в замке зажигания ключи от грузовика и еще Br100. Руководство не восстановило неработающее видеонаблюдение", - рассказали в УВД.

Преступление было раскрыто в течение суток. Найденная в глухой деревне на территории Барановичского района автомашина возвращена к месту стоянки. Установлено, что 27-летний житель Столбцовского района в тот вечер поссорился с девушкой и решил идти домой пешком в Барановичский район. Попутным транспортом он смог добраться лишь до городского поселка Городея, где продолжил искать попутку. Проходя через незапертую территорию автогаража, он решил погреться в кабине грузовика, но, обнаружив там ключи, поменял план. Ночью он смог беспрепятственно на автомобиле покинуть якобы охраняемую территорию и добраться до Барановичского района.

С момента совершеннолетия мужчина 47 раз привлекался к административной ответственности. Из них пять раз - за управление транспортом без водительского удостоверения, которое никогда не получал. Со слов задержанного, позднее он планировал продать машину по запчастям. Первой была продана магнитола.

В настоящее время подозреваемый в ИВС Несвижского РОВД, за угон в отношении него возбуждено уголовное дело.-0-