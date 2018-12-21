Житель Столина подозревается в убийстве супруги

21 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Столина, подозреваемого в убийстве своей жены, сообщили БЕЛТА в МВД.

Тело женщины 1973 года рождения обнаружили в ее квартире 20 декабря ближе к 9.00. Предварительно установлено, что накануне вечером между погибшей и ее супругом 1968 года рождения произошел конфликт. В разгар ссоры мужчина задушил жену. В момент убийства он был пьян.-0-