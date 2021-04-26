Житель Столина за надругательство над госсимволикой получил год ограничения свободы

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Столинского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменено в вину надругательство над госсимволикой, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

"Нетрезвый местный житель 13 марта 2021 года в ночное время, проходя возле торгового объекта в Столине, проявил неуважительное отношение к государственному флагу Беларуси: схватил рукой за полотнище и стянул его вниз, после чего бросил на тротуарную плитку. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения, что позволило быстро идентифицировать обвиняемого", - рассказали в прокуратуре.

В судебном заседании мужчина признал свою вину в полном объеме и раскаялся. Объяснил такое поведение алкогольным опьянением.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Столинского района постановил в отношении мужчины обвинительный приговор и на основании ст.370 Уголовного кодекса назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-