Житель Столинского района дважды попался на хищении из ящика для пожертвований

22 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Столинского района попался на хищении денег из ящика для пожертвований. Такая информация опубликована на официальном сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

В декабре 2019 года 43-летний мужчина на глазах у очевидцев похитил ящик с пожертвованиями на автовокзале в Столине. За это сельчанина осудили на два месяца ареста. Отбывать наказание он должен был в Барановичском СИЗО, куда его собирались доставить сотрудники районной милиции. Однако по пути из дома в РОВД осужденный вновь стал подследственным.

"Утром 17 апреля мужчина покупал спички в продовольственном магазине. Там он заметил ящик с пожертвованиями, однако сразу не стал его трогать и вышел на улицу. Через несколько минут посетитель вернулся и на глазах у продавцов вытряс содержимое ящика. Похитить все деньги не удалось - порвался пакет, и большая часть монет высыпалась на пол. Работники магазина попытались остановить злоумышленника, однако ему удалось сбежать", - рассказали подробности в МВД.

Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали злоумышленника. Его водворили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.-0-