Житель Столинского района купил авто с криминальным прошлым

17 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Столинского района дешево купил автомобиль с поддельными документами и VIN-номером, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

Подходящий вариант внедорожника - Land Rover 2014 года выпуска - мужчина нашел по объявлению. Созвонившись с продавцом, он поехал в Минск. Хорошее техническое состояние автомобиля и цена, которая была в два раза ниже рыночной стоимости, повлияли на решение о покупке. Однако новый владелец недолго радовался приобретению. Однажды внедорожник остановили сотрудники ГАИ. При проверке по базе данных было установлено, что Land Rover находится в розыске с января 2019 года как похищенный в Московской области. Автомобиль и свидетельство о регистрации транспортного средства направили на экспертизы.

Согласно выводам специалиста Пинского межрайонного отдела ГКСЭ, изображения на бланке свидетельства о регистрации автомобиля, выданного в России, выполнены офсетной печатью. Голограмма, водяные знаки и защитная нить на нем имитированы, что свидетельствует о поддельности документа. Также установлено, что идентификационный номер был изменен: вместо первичного VIN-номера установлена пластина с другими знаками. Экспертам удалось восстановить первичный номер.

Проводится проверка.-0-