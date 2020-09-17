17 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Житель Столинского района лишился Br5,3 тыс. после звонков интернет-мошенников, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.

Многочисленные настойчивые звонки с незнакомого номера застали жителя Столинского района во время командировки в Оршу. Сначала мужчина был занят делами по работе и не отвечал на вызовы, однако мошенники оказались настойчивыми. Когда мужчина ответил на звонок, собеседник тут же начал пугать его какими-то операциями, которые неизвестные преступники пытаются совершить с его карт-счетом. Далее по традиционной схеме, якобы сотрудник банка предложил спасти деньги при помощи кодов, которые сейчас будут высланы на абонентский номер мужчины и их следует назвать.

"Получив нужную информацию, злоумышленники быстро обнулили зарплатную карточку жертвы, а на вторую взяли овердрафт в размере Br5 тыс. Деньги с нее мошенники также моментально сняли", - констатировал Виталий Сапроненко.

Обманутый мужчина обратился в милицию. Возбуждено уголовное дело.

В УВД напоминают о необходимости быть бдительными и проявлять разумное недоверие к звонкам незнакомцев, сообщающих о несанкционированных попытках снятия денег со счетов и пытающихся любым способом получить данные, размещенные на банковской карте, либо присланные на телефон во время разговора коды.-0-