Житель Столинского района похитил на автовокзале урну для пожертвований

12 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жителя Столинского района будут судить за кражу урны для пожертвований на строительство храма, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

С заявлением о грабеже в дежурную часть Столинского РОВД обратилась кассир автовокзала. Она сообщила, что мужчина купил билет, после чего с подоконника у кассы пропал ящик для пожертвований. Служащая автовокзала смогла подробно описать незнакомца. По приметам милиционеры задержали подозреваемого около вещевого рынка. Он уже опустошил урну, но не успел от нее избавиться. В карманах похитителя оказалось более Br100, в основном - мелочью.

Фото УВД Брестского облисполкома

Личность похитителя установлена. Им оказался житель Столинского района 1976 года рождения, который ранее совершал аналогичные хищения.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.206 УК (открытое похищение имущества (грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание от общественных работ или штрафа до четырех лет ограничения свободы, или лишения свободы на тот же срок.-0-