Житель Столинского района пришел на дискотеку с ружьем

4 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе мужчина за отказ поставить на дискотеке в Доме культуры любимую песню угрожал ружьем. Такая информация опубликована на официальном сайте МВД Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Нетрезвый мужчина попросил заведующего клубом включить песню "Седая ночь". Просьбу посетителя выполнили, причем не единожды. "Однако очередное пожелание мужчины станцевать под любимый хит было проигнорировано, ему посоветовали покинуть Дом культуры. В итоге он ушел обиженным. Вскоре вернулся с охотничьим ружьем в руках и начал угрожать заведующему, чей сын предотвратил возможную трагедию. Парень схватился за двустволку и отвел ее в сторону. Оружие у подозреваемого отобрали и вызвали милицию", - рассказали в МВД.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Его действиям следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело по факту хулиганства с угрозой применения оружия.

Известно, что ранее фигурант был охотником, но несколько лет назад не продлил лицензию.-0-