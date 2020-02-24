Житель Столинского района продал односельчанке зерно, а затем украл его

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница деревни Дубой Столинского района обратилась в милицию с заявлением о краже зерна. Оперативникам удалось разыскать вора: им оказался продавец этого зерна, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Женщина пояснила милиционерам, что купила пять мешков зерна, которые хранила в незапертой хозпостройке на придомовой территории. На следующий день, обнаружив пропажу трех мешков, хозяйка поговорила с продавцом. Он сразу же сознался, вернул украденное и попросил не обращаться в правоохранительные органы.

Через пару дней у пострадавшей снова исчезла часть зерна. Пропажу она нашла в сарае у соседки. Односельчанка объяснила: товар купила у одного из жителей деревни. Женщины выяснили, что у них оказался один поставщик, и заявили в милицию.

Сотрудники уголовного розыска установили: хищение совершил ранее судимый сельчанин 1997 года рождения. Мужчина рассказал, что привлекал для дела товарищей. Вырученные деньги фигуранты потратили на алкоголь. Следователи дали правовую оценку их действиям.-0-