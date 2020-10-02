Житель Столинского района задержан за незаконный оборот оружия

2 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе сотрудники ГУБОПиК МВД по Брестской области при поддержке ОМОН областного УВД задержали 52-летнего местного жителя. Мужчина пытался продать изготовленный им обрез охотничьего ружья, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

При обыске выяснилось, что доморощенный мастер-оружейник изготавливал еще один такой "эксклюзив". По месту жительства мужчины изъяты самодельный приклад, ствол гладкоствольного оружия, несколько патронов различного калибра, устройство для их снаряжения, более полукилограмма пороха, а также два запала.

По изъятым составным частям оружия, боеприпасам и взрывчатому веществу назначены экспертизы. Возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина был судим за аналогичное преступление.-0-