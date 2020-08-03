Житель Светлогорска хранил марихуану

Фото УВД Гомельского облисполкома
Новости темы " Борьба с незаконным оборотом наркотиков"
3 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Светлогорска попался на хранении марихуаны, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и по связям с общественностью УВД Гомельского облисполкома.
Сотрудники Гомельского ОМОНа при патрулировании улиц райцентра остановили 26-летнего местного жителя. При личном обыске у молодого человека обнаружили пакет с измельченным веществом растительного происхождения.
По заключению экспертизы управления Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси по Гомельской области изъятое вещество - марихуана. Правоохранители изъяли 87,21 г наркозелья.
По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.-0-