Житель Светлогорска перечислил на "секретный счет" псевдобанкиров Br1 тыс.

24 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Светлогорска перечислил на "секретный счет" мошенников взятые в кредит Br1 тыс., сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Звонок на мессенджер поступил 47-летнему жителю райцентра: женщина представилась сотрудником службы безопасности банка. "Она сообщила, что на имя мужчины оформляется онлайн-кредит. Прервать операцию поможет только другая операция. Для этого мужчине необходимо положить на "секретный счет" Br1 тыс.", - рассказали в УВД.

Мужчина поддался на уговоры, оформил займ на нужную сумму и перевел ее на указанный мошенниками счет. Те попросили никому не сообщать о проведенной операции. Только спустя некоторое время мужчина понял, что его обманули, и обратился в милицию. Возбуждено уголовное дело.

В УВД Гомельского облисполкома предупреждают: когда по телефону собеседник представляется сотрудником банка и просит какие-либо реквизиты, надо отнестись к такому звонку с подозрением. Ведь работник банка никогда не будет спрашивать полные банковские реквизиты карточки - это конфиденциальная информация. От каждого человека зависит полная сохранность его сбережений.-0-