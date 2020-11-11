Житель Светлогорска в Telegram-канале призывал к нарушению общественного порядка

11 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Светлогорский районный отдел Следственного комитета завершил расследование преступления против общественного порядка, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По данным следствия, 11 августа обвиняемый - 29-летний житель Светлогорска под вымышленным ником разместил в региональном Telegram-канале ряд сообщений, направленных на дестабилизацию общественного порядка. Он опубликовал в общем чате инструкции по участию в несанкционированных мероприятиях в Светлогорске, блокированию автодорог, организации засад и нападению на сотрудников милиции. Мужчина - мастер компьютерной техники - рассылал указания, находясь на рабочем месте - в одном из торговых центров Мозыря. Сам организатор беспорядков предпочел "воевать" дистанционно и воздержался от активных действий.

Анонимного автора деструктивных постов быстро установили и задержали. На допросе он признался, что все было написано на эмоциях и о глупости он сожалеет.

Мужчине предъявили обвинение по ч.1 ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти) УК. Дело передано прокурору для направления в суд.-0-