Житель Светлогорского района хранил дома марихуану

30 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорском районе мужчина хранил дома более 1,3 кг марихуаны, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
Днем 29 ноября милиционеры патрульно-постовой службы Светлогорского РОВД задержали 29-летнего жителя Соснового Бора. При обыске в кармане его куртки правоохранители обнаружили два бумажных свертка, внутри которых было 2,4 г растительной массы. Экспертиза показала, что это марихуана.
Оперативники наркоконтроля проверили также место жительства задержанного, где был найден полимерный пакет с высушенным веществом. По заключению экспертизы, изъятое является опасным наркотическим средством - марихуаной. Вес хранившегося в квартире наркотика составил более 1,36 кг.
Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 328 УК Беларуси.-0-
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