Житель Светлогорского района ударил ножом женщину во время застолья

11 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Жителю Светлогорского района предъявлено обвинение в покушении на убийство женщины, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УСК по Гомельской области.

Вечером 30 декабря в одном из частных домов в городском поселке Паричи Светлогорского района отдыхала компания из двух мужчин и двух женщин. После застолья с алкоголем хозяйка дома со своим спутником отправились спать. Вторая пара решила продолжить празднование. В какой-то момент разгорелся конфликт, мужчина 1985 года рождения ударил ножом 36-летнюю женщину в область сердца.

Раненую подругу обнаружила проснувшаяся ночью хозяйка дома, которая вызвала скорую помощь. Врачам удалось спасти жизнь пострадавшей, потерявшей много крови.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, ч.1 ст.139 УК (покушение на убийство). Мужчина заключен под стражу.-0-