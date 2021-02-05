Житель Толочинского района приговорен к 5 годам колонии-поселения за ДТП со смертельным исходом

5 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Житель Толочинского района за ДТП, в котором погибла девушка, приговорен к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях поселения. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры, передает БЕЛТА.

"Прокуратура Толочинского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя 1984 года рождения. Ему инкриминировано нарушение ПДД и эксплуатация транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, повлекшие по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.

Установлено, что 23 сентября 2020 года нетрезвый тракторист-машинист одного из сельхозпредприятий Толочинского района двигался по деревне Озерцы на неисправном и не прошедшем гостехосмотр погрузчике. В его кабине вопреки всем нарушениям правил находилась работница того же сельхозпредприятия. Пассажирка 1993 года рождения при движении погрузчика, не имея возможности удержаться в кабине, упала на проезжую часть и получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте происшествия.

Согласно заключению судебной автотехнической экспертизы транспортное средство эксплуатировалось с неисправностью тормозной системы, которую мог обнаружить водитель при должном осмотре перед выездом. По результатам освидетельствования в крови водителя выявлено 2,4 промилле алкоголя.

Суд Толочинского района с учетом представленных гособвинителем доказательств на основании ч.4 ст.317 УК назначил обвиняемому наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил, он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-