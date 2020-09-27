Житель Украины пытался вывезти из Беларуси историко-культурные ценности

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пограничники предотвратили вывоз из Беларуси историко-культурных ценностей, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Вечером 25 сентября в пункте пропуска "Мокраны" в микроавтобусе, который направлялся в Украину, пограничники обнаружили денежные купюры, монеты, книги и почтовые марки 19-20 веков.

"Житель соседней страны попытался провезти ценности в запечатанных полиэтиленовых конвертах среди коробок с личными вещами", - отметили в Госпогранкомитете.

Брестские пограничники изъяли более 70 предметов и передали их сотрудникам таможни для проведения экспертизы.-0-

Фото Госпогранкомитета