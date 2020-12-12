Житель Верхнедвинска незаконно завладел не менее Br30 тыс.

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Витебской области расследует уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

"По данным следствия, 29-летний житель Верхнедвинска уговаривал знакомых оформлять на свои паспорта кредиты в банках, а также одалживать ему деньги. Он обещал самостоятельно уплачивать взносы по кредитам и вернуть все долги, однако взятые на себя обязательства не выполнял. Денежными средствами распорядился по своему усмотрению", - рассказали в СК.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК. Установлено 11 фактов противоправной деятельности подозреваемого. Сумма ущерба составляет не менее Br30 тыс.

Фактов противоправной деятельности может быть больше. "В связи с этим просим граждан, пострадавших от действий мужчины, сообщить по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +375 (33) 399-80-44 (круглосуточно)", - добавили в ведомстве.-0-

Фото УСК по Витебской области