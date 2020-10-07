7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Верхнедвинска оклеветал участкового, возбуждено уголовное дело. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

В августе Telegram-канал "Верхнедвинск" распространил фотографию участкового инспектора местного РОВД. Под снимком стали появляться комментарии, в том числе 34-летнего жителя райцентра. В частности, мужчина оставил сообщение: "задерживает людей с детьми, а также ездил в Минск на задержание мирных людей".

"Милиционер не оставил без внимания клевету и обратился за помощью к сотрудникам управления собственной безопасности, которые установили и задержали автора, - рассказали в МВД. - Мужчина не смог аргументировать свой поступок и пояснил, что таким образом хотел привлечь внимание жителей Верхнедвинска к сотруднику".

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело за клевету. Кроме того, сейчас проводится проверка по фактам оскорблений и необоснованных обвинений в насилии над женщинами начальника Глубокского РОВД. Сведения обнаружились в местном Telegram-канале.

Ряд авторов таких публикаций уже установлен, их действия квалифицированы как публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей.-0-