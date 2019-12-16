16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Верхнедвинска попал под уголовное дело за незаконную охоту. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

По данным следствия, 48-летний мужчина с 17.00 14 декабря по 14.00 15 декабря вблизи деревни Прошки Верхнедвинского района с помощью охотничьего ружья незаконно добыл одну особь взрослого кабана. Ущерб, причиненный окружающей среде, составил более Br3 тыс.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.282 УК (незаконная охота). Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Сейчас следователи допрашивают свидетелей, проводятся неотложные следственные действия.-0-