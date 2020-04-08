Житель Верхнедвинска разгромил скорую, которая приехала ему на помощь

8 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Житель Верхнедвинска напал на фельдшера и разгромил машину скорой помощи, приехавшую к нему, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Поздно ночью в Верхнедвинскую районную больницу поступил звонок, что один из посетителей местного питейного заведения упал и разбил себе голову. На вызов оправилась бригада скорой помощи, которая забрала пациента. Им оказался 50-летний водитель одного из полоцких автопарков. "В машине по дороге в медучреждение мужчина стал проявлять агрессию к женщине-фельдшеру. Он заламывал ей руку и хватал за шею. Напуганный медик попросила водителя остановиться и пересела в кабину", - рассказал Виталий Сапроненко.

Когда машина скорой помощи продолжила свой путь, разбушевавшийся хулиган стал бить стекло, отделявшее салон от кабины. Продолжил хулиганить мужчина и в приемном покое больницы. Он повредил дверь и снова стал нападать на фельдшера. Медики вызвали правоохранителей. Только прибывшие сотрудники милиции смогли успокоить жителя райцентра. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения (1,3 промилле). В отношении него следователи возбудили уголовное дело.-0-