14 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Житель Верхнедвинска угнал авто товарища после совместного застолья. Задержать преступника помог внимательный сотрудник Госавтоинспекции Верхнедвинского РОВД в свой выходной, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Инцидент произошел 12 января в Верхнедвинске. Сотрудник местного подразделения ГАИ обратил внимание на водителя джипа "Мерседес Бенц". Тот поздно вечером двигался без включенного света фар, что вызвало подозрение у правоохранителя. Инспектор решил проследовать за автомобилем, одновременно сообщив об инциденте в милицию. Во дворе водитель джипа въехал в припаркованную машину. Как только внедорожник остановился, инспектор и подоспевшие коллеги подбежали к водителю и забрали у него ключи от авто. Освидетельствование подтвердило опасения: водитель был пьян.

"Во время проверки было установлено, что автомобилем управлял ранее судимый за угон 20-летний житель Верхнедвинска, который после совместного распития алкогольных напитков без ведома хозяина джипа воспользовался ключом и совершил угон авто", - отметили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст.214 УК (угон транспортного средства).

По факту аварии проводится проверка.-0-