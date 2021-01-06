Житель Вилейки приговорен к трем месяцам ареста за порчу имущества в общественных местах

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Вилейского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя, который обвинялся в порче имущества в общественных местах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Установлено, что нетрезвый молодой человек вечером 14 сентября вместе со своим знакомым нанес аэрозольными баллончиками с красителями черного и серого цветов надписи на стенах и дверях подъездов, электрических щитах, ступеньках лестничных маршей двух многоквартирных жилых домов по улице Городищенской в Вилейке, а также здесь же на тротуарной плитке.

Ущерб ГУП "Вилейское ЖКХ" составил Br167, который обвиняемый возместил еще на стадии предварительного расследования. В суде молодой человек раскаялся и признал свою вину в полном объеме.

С учетом позиции и представленных гособвинителем доказательств суд Вилейского района вынес в отношении фигуранта обвинительный приговор - ему назначено наказание в виде 3 месяцев ареста. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Что касается второго фигуранта, вместе с которым молодой человек испортил имущество, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.-0-