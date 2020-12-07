Житель Вилейки разрисовал подъезды и тротуар - дело направлено в суд

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Вилейского района направила в суд уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя, который обвиняется в порче имущества в общественных местах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.
По материалам дела, нетрезвый мужчина вечером 14 сентября со своим знакомым, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, нанес аэрозольными баллончиками с красителем черного и серого цветов надписи на стенах, дверях подъездов, металлических поверхностях электрических щитов, ступеньках лестничных маршей двух жилых домов по улице Городищенской в Вилейке, а также на тротуарной плитке.
Вилейскому ЖКХ, на балансе которого находятся эти дома, тем самым причинен ущерб на Br167.
Молодой человек признал вину, раскаялся и возместил ущерб.
При изучении уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, полном исследовании обстоятельств преступления.-0-