Житель Витебска на электросамокате сбил двух женщин и скрылся

7 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебским городским отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который на электросамокате сбил двух женщин и скрылся, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, 22 июня 34-летний мужчина взял напрокат электросамокат. В этот же день на тротуаре по Московскому проспекту он сбил двух женщин и скрылся с места происшествия. Позже его нашли сотрудники милиции. Мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности, официально не работал. Пострадавшие получили травмы.

Витебчанину предъявлено обвинение по ст.155 УК (причинение менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности) и ч.3 ст.159 УК (заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по неосторожности поставило потерпевшего в опасное для жизни и здоровья состояние). К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-