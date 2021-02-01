Житель Витебска оборудовал в гараже помещение для выращивания конопли

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Новости темы " Борьба с незаконным оборотом наркотиков"
1 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники ОВД администрации Первомайского района Витебска задержали мужчину, который в своем гараже оборудовал специальное помещение для выращивания конопли, сообщил БЕЛТА официальный представитель Первомайского РОВД Витебска Андрей Семенихин.
В гараже 32-летнего жителя областного центра сотрудники наркоконтроля обнаружили климатическое оборудование, горшок с грунтом, удобрения и 255 г высушенной марихуаны. Наркотик и оборудование изъяли.
В отношении задержанного витебчанина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК.-0-