Житель Витебска осужден к 4,5 года лишения свободы за разжигание социальной вражды

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Витебска, которому инкриминировано разжигание социальной вражды по признаку профессиональной деятельности, связанной с охраной общественного порядка. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области.

"Как установлено в ходе судебного разбирательства, мужчина 1987 года рождения (ранее более 10 раз судимый) с 16 июля по 12 августа 2020 года в состоянии алкогольного опьянения со своей страницы в TikTok для возбуждения социальной вражды разместил в публичном доступе 3 видеозаписи. Поданный в них материал формировал негативное отношение к сотрудникам милиции и представителям командного состава армии, побуждал к насильственно-агрессивным действиям. После размещения видеозаписей мужчина не принял мер к ограничению к ним доступа, а продолжал хранить и распространять до декабря 2020 года", - рассказали в прокуратуре.

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Пояснил, что поступил так, начитавшись деструктивной информации в сети интернет, которую воспринял как реальную.

С учетом представленных гособвинителем доказательств судебная коллегия по уголовных делам Витебского областного суда признала жителя Витебска виновным. На основании ч.1 ст.130 Уголовного кодекса назначила ему окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима со штрафом в размере Br5400, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5 лет (ранее мужчина совершил другое преступление, за которое был осужден в декабре 2020 года).

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-