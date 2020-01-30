Житель Витебска подбросил на крыльцо церкви украденные драгоценности

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Витебска взял из сейфа знакомой около $7 тыс. и драгоценности, деньги он потратил, а ювелирные украшения подбросил на крыльцо церкви. Об этом сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Пенсионерка обратилась в Октябрьский РОВД Витебска и рассказала, что из сейфа в ее квартире похищено около $7 тыс. и золотые украшения. "Витебчанка живет практически на две страны и много времени проводит за рубежом, где обосновались ее сын и дочь. В августе прошлого года во время очередного визита в Витебск женщина попросила давнего знакомого помочь с настройкой компьютерного оборудования, - поделились подробностями в милиции. - Как позже установили оперативники, именно во время наладки техники на глаза гостю попался сейф, в котором были ключи. Воспользовавшись моментом, мужчина похитил чужое имущество".

Пропажу женщина обнаружила спустя некоторое время, но из-за того, что вновь собиралась покидать страну, не стала обращаться в милицию. Заявление она подала после возвращения в Беларусь в начале этого года. "Попавший под подозрение мужчина рассказал о судьбе украденного. По его словам, деньги он потратил на дорогостоящую компьютерную технику. От драгоценностей избавился оригинальным способом, подбросив их на крыльцо одной из церквей Витебска", - рассказали в УВД.

Следователями возбуждено уголовное дело по факту кражи.-0-