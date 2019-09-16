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16 сентября 2019, 09:53

Житель Витебска сдал спасателям двое радиоактивных часов

Фото МЧС
Фото МЧС

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске мужчина нашел двое морских часов с радиацией и передал их спасателям, сообщили БЕЛТА в МЧС

Житель Витебска вечером 15 сентября сообщил спасателям, что у него есть двое морских часов с превышением радиационного фона. "Документов с техническими характеристиками на них нет. Работники МЧС провели замеры гамма- и бета-излучения. Выяснилось, что на поверхности обоих часов фон значительно превышает естественный", - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, в радиолюминесцентной краске покрытия циферблата в качестве источника света использовался радий-226. Данные уточняются. В настоящее время решается вопрос об утилизации.

Как напомнили в МЧС, 7 сентября подобный случай произошел в Миорском районе. Мужчина нашел корабельные часы с радиацией и доставил их в пожарную аварийно-спасательную часть.-0-

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