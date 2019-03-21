Житель Витебска задержан за разжигание расовой и национальной вражды

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники седьмого управления (по Витебской области) главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД задержали жителя областного центра за разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

На своей странице в одной из соцсетей мужчина разместил доступные для свободного просмотра и скачивания фото- и видеоматериалы, по заключению экспертизы направленные на разжигание расовой, национальной и иной социальной вражды или розни. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.130 УК Беларуси.

Витебчанин и ранее имел проблемы с законом - был судим за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения и хулиганство. Кроме того, он известен правоохранителям как региональный лидер неонацистского движения Витебской области и приверженец взглядов международных экстремистских организаций.

Мужчина активно пропагандировал свои взгляды, в том числе среди учащихся средних учебных заведений и в интернете. К примеру, на одной из фотографий своего профиля в соцсети он запечатлен демонстрирующим нацистское приветствие на фоне Площади Победы и Мемориального комплекса в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины, которые признаны историко-культурной ценностью. По этому факту также было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.346 УК (надругательство над историко-культурными ценностями).-0-