Житель Витебского района до смерти избил знакомого

31 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Житель Витебского района во время ссоры до смерти избил знакомого, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Трагедия произошла в деревне Сосновка вечером 28 октября. По предварительным данным, 56-летний сельчанин встретил возле магазина своего 32-летнего коллегу по работе. Между мужчинами завязалась ссора, которая привела к драке. При этом более молодой оппонент продолжал избивать противника, даже когда последний попытался уйти от него.

Утром следующего дня тело мужчины обнаружила односельчанка. "Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы, признанные вещественными доказательствами, назначен ряд экспертных исследований. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - отметила Оксана Лазько.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 УК. По подозрению в совершении данного преступления задержан мужчина, избивший погибшего. В настоящее время с ним проводятся неотложные следственные действия.-0-