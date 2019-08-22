22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Витебского района заблудился в лесу и десять дней искал дорогу домой, успев побывать за это время на территории России. Такую информацию опубликовала в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Мужчина из деревни Вальки 1969 года рождения ушел в лес за ягодами и грибами 13 августа. "В лесу в какой-то момент ему стало плохо. А когда он пришел в себя, то понял, что заблудился. Стал искать дорогу домой, вышел к реке и несколько дней прожил вблизи нее, ел ягоды, пил речную воду. Набравшись сил, грибник продолжил путь, только он не приближался к дому, а отдалялся от него и оказался на территории Смоленской области России", - рассказала Ольга Чемоданова. Мужчина вновь оказался в Беларуси 21 августа. В приграничной деревне Кожуровщина Лиозненского района грибник встретил пастуха, поговорив с которым, понял, какой длинный путь проделал.

"Пастух помог ему сориентироваться и показал направление дороги к дому. Сегодня грибник благополучно вернулся. Его осмотрели медики - к счастью, их помощь не потребовалась", - отметила официальный представитель МВД.

Она обратила внимание, что, отправляясь в лес, мужчина не взял с собой мобильный телефон, впоследствии это сильно осложнило поиски. Сожительница обратилась в Витебский РОВД только спустя два дня после пропажи. Сотрудники милиции, военнослужащие воинской части 5524 и местные жители развернули поисковые мероприятия: прочесывали местность, опрашивали возможных очевидцев. Однако, как позже выяснилось, мужчина к этому времени уже успел далеко уйти.-0-