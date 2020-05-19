Житель Витебской области приговорен к пяти годам колонии за кражу микроавтобуса

19 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Бреста сегодня огласил приговор по делу о краже в крупном размере, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший помощник прокурора Бреста Елена Шерко.

Находясь в Бресте, 50-летний житель Витебской области ночью 17 марта подобрал ключ к автомобилю "Фольксваген Транспортер" и поехал на нем в Новолукомль. Владелец микроавтобуса обнаружил пропажу и обратился в милицию. Водителя задержали в Логойском районе, для его остановки правоохранителям пришлось применить табельное оружие.

Фигурант пояснил, что занимался оказанием транспортных услуг. В Бресте ожидал следующего рейса. Однако заказ отменился, а приятель не разрешил использовать рабочий автомобиль в личных целях. Тогда мужчина похитил с неохраняемой стоянки чужой микроавтобус и поехал на нем домой. "В ночь с 13 на 14 марта обвиняемый ходил по дворам в микрорайоне Восток, пытаясь похитить другие автомобили на парковках. Однако ему удалось открыть лишь желтый "Фольксваген Транспортер", которым он потом завладел. Чтобы автомобиль нельзя было быстро идентифицировать, он заменил регистрационные номера на снятые со стоявшего неподалеку "Мерседеса", - рассказала подробности Елена Шерко.

Свою вину в краже автомобиля и имущества фигурант не признал. С учетом представленных доказательств суд по ч.3 ст.205 (кража в крупном размере, совершенная повторно) УК приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима. Также ему придется заплатить штраф в размере 100 базовых величин на сумму Br2,7 тыс.

"Основанием для принятия этого решения послужило то, что мужчина ранее был неоднократно судим за аналогичные преступления в Витебской и Минской областях. Новое он совершил через год после освобождения из мест лишения свободы, что свидетельствует о его нежелании вести законопослушный образ жизни", - обратила внимание старший помощник прокурора Бреста.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-