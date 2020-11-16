Житель Витебской области украл из кафе в Минске емкости с пивом, морозильник и две кофемашины

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Первомайского РУВД Минска задержали мужчину, который украл емкости с алкоголем, кофемашины, морозильную камеру и охладительный аппарат из летнего кафе. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Установлено, что 39-летний житель Витебской области в ночное время проник через окно в торговую палатку и вынес оттуда 3 емкости с пивом, 2 кофемашины, морозильную камеру и охладительный аппарат. Злоумышленник обманным путем попросил помочь своего друга, пояснив, что данную технику нужно спрятать на зимний период. Похищенное имущество он погрузил в машину своего товарища и попросил его найти место для сохранения техники. В последующем украденное подозреваемый собирался продать, а вырученные деньги потратить на личные нужды", - рассказали в ГУВД.

Причиненный заявителю ущерб составил более Br5300. Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности.

Материалы проверки переданы в Первомайский (Минска) РОСК, где действиям мужчины дана правовая оценка.-0-