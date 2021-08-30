Житель Витебской области выманил $300 тыс. для несуществующего бизнеса

30 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Для мнимого бизнеса аферист выманил крупную сумму у доверчивых людей. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

На ранее судимого 29-летнего жителя Витебской области вышли оперативники ГУБОПиК МВД. Как минимум на протяжении двух лет мужчина под различными предлогами, в том числе на развитие несуществующего бизнеса, выманивал деньги у доверчивых граждан из разных регионов Беларуси. Он обманул свыше десяти человек на общую сумму около $300 тыс. У оперативников есть основания полагать, что пострадавших может быть больше.

Подозреваемый задержан. Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

Если вы стали жертвой преступной деятельности этого человека, сообщите в милицию.-0-